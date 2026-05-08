Ce le cere Mikel Arteta jucătorilor săi înainte de finala Champions League

Oamenii lui Arteta au ajuns în finala Ligii Campionilor după victoria de marţi asupra lui Atletico Madrid şi au un avans de cinci puncte în fruntea campionatului englez cu trei etape rămase, în timp ce Manchester City, clasată pe locul doi, are un meci mai puţin disputat.

Într-o conferinţă de presă înaintea meciului de campionat de duminică de pe terenul lui West Ham United, Arteta a transmis un mesaj jucătorilor săi şi fanilor lui Arsenal.

"Rămâneţi prezenţi. Trăiţi clipa. Pregătiţi-vă şi arătaţi acelaşi nivel de energie, foame şi dorinţă pe care le-am arătat tot sezonul, sau chiar mai mult. Suntem din ce în ce mai aproape şi tot ceea ce facem va conta", a declarat antrenorul, vineri.

Având în vedere că finala Ligii Campionilor împotriva deţinătoarei trofeului, Paris Saint-Germain, va fi programată pentru 30 mai, Arteta şi-a îndemnat jucătorii să se concentreze pe meciul cu West Ham, clasată pe locul 18, care se luptă pentru a evita retrogradarea.

"Vom avea timp să ne pregătim pentru finală, dar acum, toată concentrarea şi atenţia la detalii, toată energia trebuie acum să fie îndreptate către West Ham. Am spus foarte clar acest lucru", a afirmat Arteta.

"Eu am fost într-o stare emoţională foarte intensă după meciul (cu Atletico). Ştim ce înseamnă pentru toată lumea. Dar, trebuie să mă credeţi, imediat după aceea, concentrarea, atenţia şi energia mea s-au îndreptat spre West Ham, spre ce trebuie să facem mental, fizic, tactic şi tehnic pentru a ne pregăti cât mai bine posibil pentru a merge acolo şi a câştiga meciul", a adăugat el.

West Ham, care este la un punct de zona salvării de la retrogradare, este neînvinsă acasă în campionat din ianuarie, remizând cu Manchester United şi Manchester City şi învingând-o pe Everton.

Agerpres