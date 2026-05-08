David Raya începe să capete tot mai mult credit pentru prestațiile avute în poarta londonezilor.

Născut în Barcelona, David Raya nu valorează o avere pe piața transferurilor, fiind evaluat la doar 35 de milioane de euro, dar siguranța inspirată fundașilor Gabriel Magalhaes și William Saliba vorbește de la sine.

De la o echipă visătoare, impresionantă ofensiv, dar vulnerabilă defensiv, Arsenal Londra și-a schimbat reputația într-unul dintre cele mai impunătoare cluburi, pe plan european, când vine vorba despre capacitatea de a anula atacurile adversarilor.

David Raya câștigă „Mănușa de Aur” în Premier League pentru al treilea an consecutiv

Deși este scund pentru standardele fotbalului modern, portarul David Raya reușește, de la înălțimea sa de 1,83 metri, să observe jocul eficient, să iasă din poartă cu viteză, atunci când faza o cere, iar, în momentele de cumpănă, scoate din joben reflexe uluitoare, pe care le mai vedeam la Iker Casillas, la începutul acestui secol.

Nici măcar nu visează, cu șanse reale, spre ocuparea unui loc de titular în echipa națională a Spaniei, la Cupa Mondială 2026, dar a rescris deja istoria Premier League.

Cu trei etape înaintea încheierii sezonului 2025/26, David Raya știe că va câștiga premiul „Mănușa de Aur,” având în cont 17 meciuri încheiate fără gol primit. Este așteptat să mai bifeze cel puțin încă un clean sheet, Arsenal având de jucat un meci cu deja retrogradata Burnley, pe teren propriu, în penultima etapă.

Carieră britanică pentru spaniolul Raya: a apărat la Southport, Blackburn, Brentford și Arsenal

A încasat 25 de goluri în cele 35 etape de Premier League scurse până în prezent, iar o parte din reflexele sale i-au salvat lui Arsenal puncte prețioase, care încă o recomandă favorită pentru ridicarea trofeului de campioană.

Punând mâna pe „Mănușa de Aur” pentru a treia oară consecutiv, David Raya se înscrie într-un club select, din care mai fac parte doar alți trei portari: Pepe Reina (2006-2008), Joe Hart (2011-2013) și Ederson (2020-2022).

În cazul în care David Raya va rămâne la Arsenal și va reuși să repete această performanță - de a ieși încă o dată cel mai bun portar din Premier League - sezonul viitor va consemna un record istoric care ar fi deținut în exclusivitate de goalkeeperul spaniol: patru „Mănuși de Aur” obținute în patru ani consecutivi.

În întreaga istorie Premier League, doar doi portari au reușit să câștige această distincție de patru ori: Petr Cech și Joe Hart. Cech și Hart nu au reușit însă această performanță în patru sezoane legate.

David Raya a reacționat după parada senzațională, iar fanii nu s-au putut abține de la comentarii. Ce a avut de spus
David Raya, în discuțiile care privesc decernarea „Balonului de Aur”

Mai mult, Speedline vorbește despre posibilitatea ca David Raya să fie unul dintre candidații prezentați pe lista scurtă care va preceda hotărârea numelui câștigătorului Balonului de Aur.

În funcție de câștigătoarea Ligii Campionilor, acest premiu ar putea fi acordat lui Ousmane Dembele ori Declan Rice, însă este luată în calcul situația în care David Raya ar putea fi al doilea portar care primește Balonul de Aur, datorită constanței arătate în ultimul sezon, cu precădere.

Doar Lev Yashin a mai câștigat, ca portar, acest premiu, în 1963.

