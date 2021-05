Arsenal are planuri mari! Suma uriasa pe care o va investi in transferuri in aceasta vara si cine sunt jucatorii pe care ii vrea Arteta

Arsenal are, pe plan intern, un sezon dezastros si are nevoie de intariri rapide.

Mikel Arteta a primit asigurari, din partea sefilor, ca va avea la dispozitie 120 de milioane de euro, in vara, pentru transferuri. Tehnicianul spaniol si-a ales deja 4 tinte, informeaza Daily Mail.

Deoarece Alexandre Lacazette ar putea pleca in vara, Arteta isi doreste sa il aduca pe Alassane Plea, atacantul Borussiei Monchengladbach. Nemtii cer 15 milioane de euro in schimbul francezului care a marcat 6 goluri in 27 de meciuri jucate in acest sezon.

Julian Brantd este un alt nume care ar putea ajunge la Arsenal. Deoarece Martin Odegaard va reveni in vara la Real Madrid, el fiind doar imprumutat la echipa lui Arteta, Arsenal ii cauta un inlocuitor.

Clubul din Londra este dispus sa plateasca 25 de milioane de euro in schimbul lui Julian Brandt (24 de ani), adica suma care acopera clauza de reziliere a germanului.

Yves Bissouma, mijlocasul de 24 de ani de la Brighton, este un alt jucator dorit de antrenorul londonezilor. Si Liverpool se intereseaza de el, iar Brighton nu vrea sa il cedeze pentru mai putin de 40 de milioane de euro. Ca alternativa, Glen Kamara, colegul lui Ianis Hagi de la Rangers, s-ar putea transfera la Arsenal, in schimbul a 10 milioane de euro.

Max Arrons este probabil cel mai tare nume care ar putea ajunge la Arssenal. Fundasul dreapta de la Norwich este urmarit, insa, si de Barcelona sau Bayern Munchen. Arsenal are nevoie de un inlocuitor pentru Bellerin, astfel ca o alta varianta este Emerson, de la Betis Sevilla.