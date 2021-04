Arsenal nu se vinde! Ce spun patronii clubului despre oferta primita de la fondatorul companiei Spotify

Familia Kroenke a anuntat ca nu doreste sa vanda Arsenal, chiar daca fanii au protestat vehement in fata stadionului.

Familia Kroenke, ceea care detine clubul londonez Arsenal, a anuntat ca nu doreste sa vanda clubul, dupa ce au existat speculatii ca cofondatorul Spotify, Daniel Ek a facut o oferta de cumparare pentru formatia de pe Emirates.

Ek si-a manifestat interesul de a cumpara echipa din nordul Londrei pe retele de socializare vinerea trecuta, iar luni a reusit sa ii convinga pe Patrick Viera, Thierry Henry si Dennis Bergkamp sa se alature proiectului.

Insa, patronul clubului Stan Kroenke si fiul acestuia, Josh au declarat pentru agentia de presa americana Bloomberg ca nu vor accepta nicio oferta facuta pentru Arsenal.

"In ultimele zile au existat speculatii ca ar exista o oferta de preluare a clubului Arsenal. Noi suntem 100% implicati in echipa si nu dorim sa vindem nici o actiune. Nu am primit nicio oferta si nu vom accepta nicio oferta. Scopul nostru pentru Arsenal este sa ne focusam in a castiga cele mai valoroase trofee si sa ne imbunatatim competitivitatea de pe teren pentru a obtine aceste lucruri", au declarat Josh si Stan Kroenke pentru Bloomberg.

Fanii isi doresc ca familia Kroenke sa paraseasca clubul, dupa ce patronii americani au ales sa se alature Super Ligii Europene. Peste 1.000 de suporteri s-au adunat inaintea partidei de vineri cu Everton in fata stadionului Emirates pentru a-i indemna pe milionari sa vanda clubul

