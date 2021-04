Incepe spectacolul din semifinale: Manchester United - Roma, LIVE de la 22:00 | 'Mr. Europa League' Emery, gata de o noua calificare in finala in: Villarreal - Arsenal, de la aceeasi ora

13:01

Dupa spectacolul din Champions League, semifinalistele din Europa League anunta dueluri intense pentru obtinerea unui loc in finala care se joaca in Gdansk, Polonia pe 26 mai.

Manchester United - AS Roma

Duelul de pe Old Trafford este capul de afis al semifinalelor Europa League. Eliminata din grupele Champions League, United a reusit sa le elimine pe Real Sociedad, AC Milan si Granada, fara sa piarda vreun meci in acest sezon in Europa League.

De cealalta parte, Roma a incheiat grupa din care a facut parte si CFR Cluj pe primul loc, iar in fazele eliminatorii a trecut fara probleme de Braga, Sahtior si Ajax.

United nu se poate baza pe Jones si Martial pentru meciul de pe teren propriu, in timp ce Roma s-a deplasat in Anglia fara Pedro, Zaniolo, Mancini si Calafiori.

Echipa lui Solskjaer nu a mai pierdut un meci din luna martie, in timp ce Roma vine dupa o serie de patru meciuri consecutive fara victorie.

Cele doua s-au intalnit ultima data intr-un meci oficial in 2008, in sferturile de finala Champions League, cand United s-a impus in dubla mansa.

Villarreal - Arsenal

Unai Emery este aproape de inca o finala Europa League, competitie pe care a reusit sa o cucereasca deja de trei ori, de fiecare data cu Sevilla. In fazele eliminatorii, spaniolii au trecut fara probleme de Salzburg, Dinamo Kiev si Dinamo Zagreb.

De cealalta parte, Arsenal a incheiat grupa pe primul loc, cu sase victorii din sase obtinute, insa a tremurat cu Benfica in saisprezecimile de finala. Englezii au reusit sa treaca in optimi si de Olympiakos, iar in sferturi s-au impus fara probleme cu Slavia Praga.

Villarreal vine dupa o serie de doua infrangeri consecutive in campionat, in timp ce Arsenal a obtinut o remiza si o infrangere in ultimele doua meciuri.

Cele doua echipe s-au intalnit ultima data in 2009, in sferturile de finala Champions League, acolo unde meciul tur s-a incheiat 1-1, iar returul a fost castigat de 'tunari' cu 3-0.