Bukayo Saka, starul de 24 de ani crescut în academie, este foarte aproape să semneze un nou contract valabil până în 2030, anunță RMC Sport. Actuala înțelegere expiră în 2027, însă clubul londonez vrea să asigure prelungirea înainte de finalul anului.

Arsenal vrea să prelungească înțelegea cu Bukayo Saka până în 2030

Toate părțile au dat deja acordul de principiu, iar negocierile se află în faza finală. Deși mai multe cluburi importante s-au interesat de situația lui Saka, internaționalul englez a transmis clar că prioritatea lui rămâne Arsenal.

Saka este unul dintre simbolurile actuale ale clubului. „Copilul de aur” a debutat în 2018, a câștigat Cupa Angliei (2020) și două Community Shield-uri (2020, 2023). În acest sezon are șase goluri în 14 meciuri, iar bilanțul total e impresionant, cu 76 de goluri și 71 de assisturi în 277 de apariții pentru „tunari”.

