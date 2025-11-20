Publicația The Athletic l-a inclus pe „Rege” între cei mai mari 100 de fotbaliști din istorie, iar românul ocupă locul 82. Hagi se situează imediat sub scoțianul Denis Law și peste englezul Dixie Dean, două nume uriașe din fotbalul secolului trecut.

Gică Hagi, în topul celor mai buni fotbaliști din toate timpurile

Topul este dominat de Lionel Messi, considerat cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Argentinianul este urmat de Diego Maradona și Pele. Cruyff ocupă locul 4, iar Cristiano Ronaldo se află pe poziția a 5-a.

În topul The Athletic apar și fotbaliști în activitate. Kylian Mbappe este pe locul 29, Luka Modric pe 36, Manuel Neuer pe 38, iar Karim Benzema pe 41. Neymar se află pe locul 46.

Primele 20 poziții includ nume uriașe ale istoriei fotbalului precum Di Stefano, Beckenbauer, Zidane, Puskas, Eusebio, Ronaldo, George Best sau Paolo Maldini.

