Anunt devastator la Manchester! A murit antrenorul de legenda care a inventat generatia fantastica din anii 90

Eric Harrison a murit la 81 de ani.

Diagnosticat cu dementa in urma cu 4 ani, Harrison a fost unul dintre cei mai buni antrenori de tineret din istorie. Englezul a avut un rol urias in crearea Class of '92, generatia fantastica de pusti care au ajuns vedete pe Old Trafford. Beckham, Giggs, Scholes, Fratii Neville sau Nicky Butt au trecut cu totii prin mainile lui inainte sa devina superstaruri la United.

"Ne-am pierdut mentorul, antrenorul, omul care ne-a facut ceea ce suntem. El ne-a invatat cum sa jucam, ne-a spus sa nu renuntam si cat de important e sa ne luptam in fiecare zi pentru a juca la Manchester United. Eric, iti datoram totul", e mesajul transmis de Gary Neville.

"Mereu imi zicea sa termin cu pasele ca al Hollywood. Ne-a facut sa intelegem cum trebuie sa muncim si cum sa ne respectam intre noi nu doar pe teren. Nu vom uita lectiile de viata pe care ni le-a dat. Eric, te iubim si iti datoram totul", a scris si David Beckham pe Instagram.