N-o sa-i cada deloc bine! Mourinho e tot mai aproape de demiterea de la United! Ce cota are Zidane sa-l inlocuiasca si ce nume soc mai sunt pe lista

Manchester United merge din rau in mai rau, iar vestiarul pare ca sta pe un butoi cu pulbere. Mourinho e "la cutite" cu Pogba.

Manchester United a pierdut din nou in Premier League si e doar pe 10 in campionat, cu 10 puncte acumulate in 7 etape. Rivala Manchester City are deja 19 puncte!

Jose Mourinho pare ca se apropie extrem de periculos de momentul in care va fi inlaturat de la United, scrie presa engleza, care a inceput sa intocmeasca si lista potentialilor inlocuitori.

In acest moment, englezii scriu ca marele favorit pentru inlocuirea lui Mourinho este Zinedine Zidane, liber de contract dupa ce a parasit-o pe Real Madrid in fata, la finalul a trei sezoane in care a cucerit tot atatea trofee ale Ligii Campionilor.

Alaturi de Zidane se regasesc Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Laurent Blanc, Max Allegri, Roberto Martinez, Rafa Benitez, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti ori Didier Deschamps.

Cotele pentru urmatorul antrenor al lui United

Zinedine Zidane - 1.91

Antonio Conte - 7.00

Mauricio Pochettino - 13.00

Laurent Blanc - 15.00

Roberto Martinez - 21.00

Max Allegri - 21.00

Rafa Benitez - 26.00

Arsene Wenger - 26.00

Carlo Ancelotti - 26.00

Didier Deschamps - 26.00

Leonardo Jarim - 26.00

Eddie Howe - 36.00

Ryan Giggs - 36.00

Diego Simeone - 36.00

Gary Neville - 51.00

Paul Scholes - 101.00