Accident tragic. Un fost fotbalist cu 240 de meciuri in Premier League a decedat

Fostul fundas al lui Aston Villa Jlloyd Samuel a sfarsit intr-un accident de masina.

Villa il va comemora la meciul cu Middlesbrough, din barajul pentru promovarea in Premier League. :'Jucatorii vor purta banderole negre in semn de respect', a anuntat clubul pe Twitter.



Jlloyd Samuel a fost un jucator englez care a evoluat pentru Bolton Wanderers si Aston Villa, strangand 240 de meciuri in Premier League. Ultima sa aventura in fotbalul profesionist a fost in sezonul 2014 - 2015, la clubul Paykan din Iran. In acest sezon, Samuel a jucat la o echipa de amatori din Marea Britanie.