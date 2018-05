Mo Salah a primit Gheata de Aur din Premier League si a batut recordul istoric! Moment incredibil pe Anfield dupa ce a primit trofeul! VIDEO

Salah a primit premiul pentru cel mai bun marcator in acest sezon de Premier League.

Desemnat cel mai bun jucator in acest sezon de Premier League, Mohamed Salah a mai primit un premiu la finalul partidei castigate de Liverpool cu 4-0 in fata celor de la Brighton. Salah a deschis scorul in aceasta partida si a ajuns la 32 de goluri - niciun jucator in istoria Premier League nu a marcat atat de multe goluri intr-un singur sezon!

Salah detinea recordul inaintea meciului alaturi de Alan Shearer, Cristiano Ronaldo si Luis Suarez insa i-a depasit dupa reusita din minutul 26. Alan Shearer l-a felicitat pe Salah printr-un mesaj pe Twitter pentru performanta.

La finalul partidei cu Brighton, Salah a primit Gheata de Aur fiind ovationat de publicul de pe Anfield. Salah a sarbatorit ultimul premiu castigat alaturi de fiica lui.

Salah l-a depasit cu 2 goluri pe Harry Kane in topul golgheterilor din Premier League insa nu mai poate castiga Gheata de Aur a Europei - aceasta va ajunge la Leo Messi, cel care are in acest moment 34 de goluri.

Congratulations @MoSalah on the new goal-scoring record. I enjoyed it while it lasted! ????????‍♂️ @premierleague #PLrecord — Alan Shearer (@alanshearer) May 13, 2018

With 32 goals, Magnificent Mohamed Salah wins the 2017/18 @premierleague Golden Boot ???? pic.twitter.com/hZ6KaU1yVJ — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2018

The superlatives are running out...@MoSalah is the winner of the 2017/18 @CadburyUK Golden Boot with a #PL record 32 goals pic.twitter.com/Ln3VaQ6lGM — Premier League (@premierleague) May 13, 2018