"A fost offside cu subratul, cu sigla clubului. Un deget? Normal ca e!" Klopp, FURIOS dupa meciul cu Brighton! A facut EXACT ca Petrescu, apoi s-a luat de reporter: "Vrei sa scoti un titlu de la mine!"

Jurgen Klopp n-a suportat prea bine egalul de la Brighton.

Liverpool a avut doua goluri anulate de VAR. Tot asistentul virtual a dat penalty pentru Brighton in prelungirile meciului.

Klopp a fost ironic la interviul dat BT Sport dupa meci. Germanul s-a luat si de reporterul Des Kelly, pe care l-a acuzat ca incearca sa scoata un titlu de la el.

"Suntem obisnuiti cu offside cu subratul si cu o sigla a clubului, deci un deget de la picior e clar offside! E cum e! Incerci sa creezi un titlu de la mine, da-ti singur raspunsurile. A fost penalty pentru ca l-a dat arbitrul. Am jucat foarte bine azi, n-as putea sa fiu mai bucuros cu ceea ce au aratat jucatorii. In fotbal ai nevoie si de putin noroc sa castigi meciurile grele din deplasare, azi nu am avut noroc", a spus Klopp.

Intrebat si despre nemultumirea lui Salah din momentul schimbarii, Klopp a spus ca intelege frustrarea starului egiptean: "Salah a avut COVID, trebuie sa avem grija de el".

Dupa o copie aproape identica a discursului lui Dan Petrescu, Klopp a cerut apoi marirea numarului de schimbari in Premier League la 5 "in aceste vremuri care sunt cu totul speciale" si s-a plans ca programarea meciurilor in dezavantajreaza: "Sa joci miercuri, apoi sambata de la 12:00 e periculos pentru jucatori!"



A fascinating interview between Jurgen Klopp and @TheDesKelly discussing Liverpool's draw with Brighton, the Reds' injuries and fixture schedule. pic.twitter.com/s0BhahlUsP — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2020