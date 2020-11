Rezultat SOC pentru Liverpool! Batuta in 4 minute de Atalanta! Klopp, inca o lovitura DURA in acest sezon

Liverpool a pierdut pe teren propriu cu 0-2 in fata Atalantei in etapa a 4-a a grupei D din Champions League.

Dupa ce in meciul tur de la Bergamo echipa antrenata de Jurgen Klopp le-a administrat baietilor lui Gasperini o lectie de fotbal, invingand cu 5-0, italienii si-a luat revansa in meciul de pe Anfield.

Dupa o prima repriza fara foarte multe evenimente, bergamascii au inceput foarte bine repriza secunda si au reusit sa inscrie de doua ori in 4 minute. Mai intai, Ilicic l-a invins pe Alisson in minutul 60 dupa o pasa a lui Papu Gomez. In minutul 64, Gosens a dublat avantajul echipei sale dupa un asist al lui Hateboer.

Este prima infrangere pentru echipa lui Jurgen Klopp pe Anfield in timpul regulamentar din septembrie 2018. Atunci, Liverpool pierdea cu 1-2 in fata lui Chelsea in Carabao Cup.

Atalanta are the first team to beat Liverpool at Anfield within 90 minutes since Chelsea in September 2018.

And they kept a clean sheet. ???? pic.twitter.com/W1a8EtwKnX