NEBUNIE TOTALA in meciul lui Liverpool! Klopp e in ziua in care URASTE arbitrul virtual: doua goluri anulate cu VAR, apoi penalty IMPOTRIVA in minutul 92!

Asistentul virtual i-a anulat doua goluri si a dat penalty impotriva campioanei Angliei in prelungirile jocului.

Brighton - Liverpool s-a terminat 1-1.

Golurile marcate de Salah (34) si Mane (84) n-au fost validate dupa interventia VAR. La ambele s-a considerat pozitie de offside, desi fanii lui Liverpool contesta deciziile luate la milimetru. In minutul 92, Brighton a primit penalty tot dupa ce VAR-ul a intervenit. Gross a transformat de la 11 metri si i-a adus un punct echipei la care joaca si Andone.

Aflat in recuperare dupa accidentarea suferita la ligamente, atacantul roman n-a fost inclus in lot.

Klopp a incercat sa le explice la final arbitrilor ca deciziile de offside luate contra lui Liverpool au fost pentru pozitii invizibile.



Was VAR right to rule this Liverpool goal out for offside? ???? #BHALIV pic.twitter.com/cBloVT7Dyv