Refuzat de Real Madrid, Willian ar putea ramane in Premier League! Ce echipe se lupta pentru semnatura lui

Contractul lui Willian cu Chelsea va expira la finalul acestui sezon, iar atacantul ar putea ajunge la o alta echipa din Premier League.

Asta pentru ca isi doreste un contract pe 3 ani, iar politica lui Chelsea mentioneaza ca jucatorilor trecuti de 30 de ani nu li se vor prelungi contractele cu mai mult de 2 ani.

Desi presa internationala scria ca Real Madrid ar dori sa-l transfere, "galacticii" au anuntat ca nu sunt interesati de aceasta mutare, avand alte prioritati in urmatoarea perioada de transferuri.

In aceste conditii, potrivit Sky Sports, brazilianul in varsta de 31 de ani ar putea ramane in Anglia, el fiind in vizorul lui Arsenal si Tottenham. Transferul lui depinde, insa, de posibilitatile financiare ale cluburilor, acestea fiind afectate de pandemia de coronavirus care le-a costat scump.

Willian este jucatorul lui Chelsea din 2013. In tricoul londonezilor, brazilianul a cucerit 5 trofee, bifand 329 de aparitii si inscriind 59 de goluri. In urma cu 7 sezoane, el a fost transferat de la Anji Mahacikala contra sumei de 35,5 milioane de euro.