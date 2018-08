Willian, atac dur la Conte: "Daca mai ramanea el antrenor, plecam sigur de la Chelsea!"

Dezvaluirea momentului vine din Anglia. Willian declara ca nu ramanea la Chelsea daca il avea antrenor tot pe Conte.

Fotbalistul crescut de Mircea Lucescu la Donetk a fost dorit insistent in aceasta vara de FC Barcelona, dar la un moment dat se vorbea si despre interesul rivalilor de la Real Madrid. Omul lui Chelsea a ales pana la urma sa ramana pe Stamford Bridge dupa ce Barcelona a reusit sa-l aduca pe Malcom.

Dar acesta nu este singurul motiv al ramanerii lui Willian in Anglia. Schimbarea de pe banca tehnica a formatiei lui Abramovic are un rol important. Odata cu venirea lui Sarri, Willian spera sa-si imbunatateasca performantele sportive. Mijlocasul a declarat ca pleca sigur de la Chelsea daca ramanea si Conte.



"Nu exista nicio sansa ca eu sa raman la Chelsea daca Antonio Conte se afla in continuare pe banca." a declarat mijlocasul lui Chelsea pentru Sky Sports.

"O sa plec de la Chelsea doar atunci cand clubul doreste acest lucru." incheie brazilianul.

Willian a ajuns la Chelsea in 2013 cand a fost transferat de la Anji. Acesta a strans 102 meciuri oficiale pentru formatia din Londra reusind astfel sa marcheze de 13 ori.