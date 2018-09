Willian, dupa ce l-a invins pe Razvan Lucescu: "Mi-a spus sa-i transmit tatalui meu ca il iubeste!"

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Willian a marcat unicul gol al meciului dintre PAOK si Chelsea, iar la final i-a transmis un mesaj de multumire lui Mircea Lucescu, omul care l-a crescut la Sahtior.

"Am petrecut momente fantastice la Sahtior cu Mircea Lucescu, am invatat multe de la el. Am castigat trofee acolo, a fost placut sa ii vad fiul in aceasta seara. Domnul Lucescu a fost important in cariera mea, am ajuns acolo cand eram tanar, la 18 ani."

"Am invatat mult si am capatat experienta acolo, a fost bine pentru mine", a spus Willian.

Si Razvan Lucescu a vorbit despre legatura dintre Willian si tatal sau, la conferinta de presa.

"Willian este la Chelsea de foarte mult timp, e un jucator pe care tatal meu l-a iubit foarte mult. Willian la randul lui il apreciaza si mi-a si transmis sa ii spun tatalui meu ca il iubeste.", a spus Razvan Lucescu.