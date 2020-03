Scandal la un club din Premier League! Un fotbalist ar putea fi dat afara de la echipa dupa o altercatie cu un coechipier! Ce s-a intamplat

Jucatorul si-a lovit un coleg de echipa.

Danny Drinkwater e in prezent la Aston Villa, fotbalistul aflandu-se sub la club forma de imprumut de la Chelsea. Intelegerea e valabila pana in vara acestui an, insa Aston Villa ar putea renunta mai devreme la jucator, anunta The Sun.

Decizia poate veni in urma unui conflict pe care Drinkwater l-a avut cu Jota, coechipierul sau de la Aston Villa. Fotbalistul imprumutat de la Chelsea l-a lovit pe colegul sau in timpul unui antrenament de luni. Discutiile conducerii in privinta lui Drinkwater au avut loc marti, iar clubul englez ia in considerare incheierea prematura a intelegerii cu Chelsea. Pana acum au fost luate masuri disciplinare impotriva fotbalistului, invlusiv o amenda.

Mijlocasul a evoluat in doar 4 meciuri pentru Aston Villa, fiind titular intr-o singura partida de Premier League de la sosirea sa din ianuarie.