Drinkwater, batut de sase indivizi in fata unui local din Manchester: "Iti rupem picioarele!" Tot scandalul a pornit de la o femeie

Un fotbalist de nationala a fost batut cu bestialitate de sase indivizi.

Danny Drinkwater, mijlocas in varsta de 29 de ani imprumutat de Chelsea la Burnley, a fost batut de sase indivizi in fata unui club de noapte din Manchester.

Problemele au aparut in momentul in care Drinkwater, in stare de ebrietate, a incercat sa flirteze cu iubita unui alt fotbalist, Kgosi Ntlhe, jucatorul lui Scunthorpe United. Desi a fost avertizat in repetate randuri sa inceteze, Drinkwater a continuat sa faca avansuri fetei pana in momentul in care bodyguardzii localului l-au scos cu forta din incinta.

Afara, Drinkwater a fost asteptat de sase indivizi care l-au luat la bataie. "Iti rupem picioarele", a fost amenintarea primita de Drinkwater, potrivit presei engleze. Drinkwater, jucator cu trei selectii in nationala Angliei, s-a ales cu rani la cap, umeri si maini. A primit lovituri si in zona picioarelor si va lipsi de pe teren cel putin sase saptamani.