Mijlocașul defensiv în vârstă de 27 de ani a semnat cu Sepsi OSK, formație care va evolua în Liga 2 și care țintește revenirea rapidă pe prima scenă.



Transferul a fost confirmat de portalul de specialitate Transfermarkt, care îl indică pe Oaidă drept achiziție de iarnă a clubului covăsnean.



Răzvan Oaidă a semnat cu Sepsi



Oaidă ajunsese la „U” Cluj în vara lui 2024, liber de contract după despărțirea de Rapid, însă aventura în Ardeal a fost una scurtă. Nu a reușit să se impună în echipa pregătită la acel moment de Ioan Ovidiu Sabău și a bifat doar 7 apariții în tricoul „șepcilor roșii”.



Crescut în academiile lui Wolverhampton și Brescia, Răzvan Oaidă a evoluat de-a lungul carierei la FC Botoșani, FCSB, Rapid și „U” Cluj. La FCSB a adunat 122 de meciuri, cu 7 goluri și 8 pase decisive, iar cota sa este de 200.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

