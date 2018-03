Cristiano a intrat in TOP 3 GOLGHETERI din istorie si e la 3 goluri de legenda Puskas! Cat mai are pana la primul loc

Cristiano Ronaldo a marcat o dubla in Portugalia 2-1 Egipt, in minutele 90+3 si 90+5, si a intrat in top 3 golgheteri all time la nivel international.

Cristiano Ronaldo a ajuns la 81 de goluri marcate pentru nationala tarii sale si a urca tin top 3 golgheteri all time la nivel international! El l-a depasit aseara, gratie dublei contra Egiptului, pe japonezul Kunishige Kamamoto, care marcase de 80 de ori!

Ronaldo e acum pe locul 3 in topul golgheterilor la nivel international. El mai are 3 goluri pana la Ferenc Puskas, care a marcat de 84 de ori pentru Ungaria si Spania. In schimb, Ali Daei are un mare avans in fata portughezului. Fostul mare international iranian a marcat de 109 ori pentru tara sa.

Ronaldo are 33 de ani si pare greu de crezut ca il va putea ajunge pe Ali Daei.