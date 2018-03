Soc total! Wozniacki, campioana de la Australian Open, eliminata azi-noapte de la Miami de numarul 82 mondial

Simona Halep a scapat de Caroline Wozniacki. Daneza, campioana la Australian Open in acest an, a fost eliminata de Monica Puig.

Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a parasit turneul de la Miami inca din turul al doilea. Daneza a fost eliminata azi-noapte de castigatoarea titlului olimpic de la Rio, Monica Puig.

Puig, locul 82 mondial, a batut-o pe Wozniacki in trei seturi, dupa ce pierduse primul set cu 0-6!

Monica Puig a revenit superb si a castigat urmatoarele doua seturi cu un scor identic - 6-4.

In urma acestui rezultat, Wozniacki va pierde puncte importante in clasamentul mondial WTA, dat fiind ca anul trecut ea jucase finala si avea de aparat 650 de puncte.

Monica Puig: "Momentul regasirii mele"

Campioana olimpica la Rio, Monica Puig, sportiva de 24 de ani, e doar pe locul 82 mondial. Ea a spus la final ca acest meci a fost "momentul regasirii".

"Am asteptat acest moment al regasirii mele de foarte mult timp si le multumesc tuturor celor care m-au sustinut. A fost incredibil sprijinul lor. Am incercat sa raman pozitiva, nu cred ca am facut multe greseli. Caroline este o jucatoare extraordinara si stiam ca trebuie sa raman concentrata si sa lupt pana la capat", a spus jucatoarea din Puerto Rico.