Ziua de duminică, 29 noiembrie, a adus o veste tristă pentru iubitorii sportului românesc. La o săptămână după decesul lui Dudu Georgescu, fostul mare halterofil Adrian Ioan Jigău s-a stins din viață.

Doliu în sportul românesc! A murit fostul campion mondial

Vestea tragică a fost anunțată de către Federația Română de Haltere, prin intermediul unui comunicat. Adrian Ioan Jigău s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani.

„Federația Română de Haltere anunță cu tristețe trecerea în neființă a fostului mare halterofil Adrian Ioan Jigău.

Adrian Jigău, născut pe 6 ianuarie 1970, la Arad, a fost descoperit și îndrumat de antrenorul Gheorghe Biriș și legitimat, inițial, la secția de haltere a clubului Rapid Arad, structura sportivă care funcționat, mai târziu, cu denumirea AMEFA Arad, unde, de altfel, și-a încheiat și activitatea de sportiv.

A urmat o carieră impresionantă și o perioadă în care a activat și pentru Clubul Sportiv Dinamo București, fiind considerat unul dintre cei mai longevivi halterofili.

A fost component de bază de lot național peste un deceniu și în palmaresul său măreț se regăsesc nu mai puțin de 34 de medalii internaționale – 8 la Campionatele Mondiale și 26 la Campionatele Europene - și două clasări pe locul 6, la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000 și cele de la Atena 2004, obținute la categoria 56 Kg, devenind cel mai medaliat sportiv al nostru.

De remarcat că a devenit campion continental absolut la vârsta de 36 de ani, la Campionatele Europene de Seniori de la Wladyslawowo, în 2006, la categoria 62 Kg.

După activitatea uimitoare ca sportiv, Jigău a rămas în haltere și s-a dedicat antrenoratului la Clubul Sportiv Municipal Arad și arbitrajului în cadrul federației noastre.

A dus pasiunea pentru haltere la extrem, s-a dedicat intens și a respirat pentru haltere.

„Am venit la CSM Arad din 2008 și mi-am propus să aduc la sală cât mai mulți copii. Când îi selecționez, mă uit la picioare și la brațe. Nu e ușor să-i convingi să rămână într-o sală de antrenament. De cele mai multe ori, le cumpăr dulciuri pentru a-i motiva sau îi duc la bazinul din oraș”, povestea Adrian Jigău, cu zâmbetul pe buze.

Amintindu-și de ultimii 10 ani pe care i-a petrecut în lotul național al României, Adrian Jigău a dezvăluit că a ridicat atâtea kilograme, cât pentru 30 de vieți.

„Cineva mi-a făcut o socoteală și mi-a spus că kilogramele ridicate de mine la antrenamente în acești ani echivalează cu aproape 100 de vagoane”, mărturisea halterofilul.

Adrian Jigău, Maestru al Sportului și Maestru Emerit al Sportului, s-a stins, astăzi, la Timișoara, la vârsta de 56 de ani, din motive medicale.

Federația Română de Haltere transmite sincere condoleanțe familiei și în mod special lui Daniel Jigău, component al Lotului Național de Tineret.

Dumnezeu să te odihnească în pace, Jigo!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Federația Română de Haltere.