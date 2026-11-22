Ziua de duminică, 22 noiembrie, a adus o veste tristă pentru iubitorii fotbalului românesc. Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria României, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

Tibor Selymeș, înmărmurit după moartea lui Dudu Georgescu

În cariera de profesionist, fostul atacant a câștigat de două ori „Gheata de Aur”, în sezoanele 1974/1975 și 1976/1977. Decesul său a avut loc în Canada, în apartamentul în care locuia în chirie.

Sport.ro l-a contactat pe Tibor Selymeș, iar reacția sa a fost emoționantă. Deși nu are foarte multe amintiri împreună cu Dudu Georgescu, fostul internațional susține că România a pierdut unul dintre „cei mai mari atacanți ai țării”.

Plecat din țară de mai mulți ani, Dudu Georgescu s-a stins din viață pe continentul american. Tibor Selymeș a avut onoarea să îl întâlnească, iar la auzul decesului a ținut să transmită condoleanțe familiei îndoliate.

„(n.r. - Dudu Georgescu s-a stins din viață) Aoleu! Condoleanțe familiei, îmi pare rău de el! A fost unul dintre cei mai mari atacanți ai țării. Chiar îmi pare foarte rău!

Îmi aduc aminte foarte puțin din perioada când evolua. Eram foarte mic, iar în Târgul Secuiesc nu prea aveam unde să îl urmăresc. În schimb, am auzit de la colegi. Când am ajuns să joc la București, am auzit numai lucruri bune despre domnia lui.

Am avut onoarea să mă văd cu dumnealui. Nu am stat foarte mult de vorbă, dar din ce am auzit, a fost un om deosebit”, a declarat Tibor Selymeș, pentru Sport.ro.