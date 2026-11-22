Ziua de duminică, 22 noiembrie, a adus o veste tristă pentru iubitorii fotbalului românesc. Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria României, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

Ladislau Bölöni, mesaj emoționant după moartea lui Dudu Georgescu

În cariera de profesionist, fostul atacant a câștigat de două ori „Gheata de Aur”, în sezoanele 1974/1975 și 1976/1977. Decesul său a avut loc în Canada, într-un apartament în care locuia cu chirie.

Sport.ro l-a contactat pe Ladislau Bölöni, fostul său coleg de la echipa națională. Auzind vestea tragică, Boloni și-a găsit cu greu cuvintele.

Fostul selecționer a mărturisit că a avut o relație excelentă cu Dudu Georgescu în perioada petrecută la prima reprezentativă. După ce marele atacant a dispărut din peisajul public, Bölöni nu i-a mai urmărit parcursul.

Într-o notă emoționantă, Ladislau Bölöni a precizat că, din nefericire, după moartea lui Mircea Lucescu a urmat Dudu Georgescu. Înainte de dispariția lui „Il Luce”, fotbalul românesc îl pierduse și pe Emerich Ienei.

„Nu pot să cred ce aud! Îmi pare foarte rău! Vreau să vorbesc în primul rând de Dudu Georgescu ca om. Ne-am intersectat de mai multe ori la echipa națională, acolo unde era pe merit. Era un om de o bunătate ieșită de comun, un bucureștean care nu deranja pe nimeni, iar pe teren calitățile sale erau evidente.

Eu eram la Târgu Mureș, el la Dinamo, iar la echipa națională ne-am apropiat destul de mult. A fost un atacant imens, însă nu i-am mai urmărit parcursul după retragere.

Din nefericire, în ultima perioadă s-a stins Mircea Lucescu, acum Georgescu, iar înainte a încetat din viață și Emerich Ienei. Asta e viața! Încerc să găsesc o parte pozitivă, acesta e cursul firesc al vieții.

Regret tragedia, nu am mai ținut legătura cu el în ultimii ani. A fost un mare, mare atacant! Urez condoleanțe familiei și celor apropiați”, a declarat Ladislau Bölöni, pentru Sport.ro.