Catalin Morosanu iese din ring si intra in platourile de filmare! Luptatorul va interpreta un rol neobisnuit intr-un film

Catalin Morosanu isi diversifica activitatile si va fi actor intr-un film pentru adolescenti.

Catalin Morosanu a facut anuntul ca va juca intr-un film, alaturi de Dan Negru. Luptatorul va juca intr-un film pentru copii intre 10 si 13 ani si va interpreta rolul tatlui salvator, dupa ce fetita sa a fost rapita.

"Am un proiect. Nu e de televiziune, am fost cooptat intr-un film, facut pentru copii intre 10 si 13 ani, pentru adolescenti. Joc rolul unui tata, sunt un fost luptator in Afganistan, fetita mea este rapita si eu trebuie sa o gasesc.

E un proiect destul de fain pentru mine, e prima data cand joc intr-un film si pentru mine e o premiera si o provocare, sper sa imi duc misiunea la bun sfarsit.", a spus Catalin Morosanu la Antena 1.

Luptatorul povesteste cumse descurca la filmari, cu toate ca nu detine secretele actoriei. "Sunt batai de acp, chiar eram cu o profesoara de actorie si imi explica anumite secrete, ca trebuie sa vorbesc din diafragma, nu trebuie sa gesticulez foarte mult pentru ca dau impresia ca sunt violent si nu e ok.

La fel, trebuie sa am comport si normal, cand dau o replica sa nu para nici teatrala. Sunt mai multe chestii, doar ca inca nu detin toate secretele actoriei, dar macar sa fiu acolo la un 5, la un suficient.", a mai spus Morosanu.