RENASTE o forta in Liga a 2-a! "La anul ne luptam la promovare!" Echipa vrea sa revina in prim planul fotbalului romanesc

Multe echipe din Romania au avut probleme financiare si unele au fost nevoite sa o ia de la zero si sa reconstruiasca tot.

Ciprian Marica este investitorul de la Farul Constanta, iar fostul atacant al nationalei vrea sa ii aduca pe constanteni din nou in Liga 1. Chiar daca s-a infiintat in 2016, echipa orasului are o traditie indelungata si are peste 40 de sezoane in Liga 1.

Marica spune ca are un proiect pe cinci ani la Farul, care se va incheia cu o lupta la promovare, in sezonul viitor.

"Eu am venit cu un proiect pe termen mediu la Farul. Cand spun mediu, ma refer la un poiect pe 5 ani. Anul viitor ar trebui sa ne luptam la promovare. Sper ca lucrurile sa se mai linisteasca si sa ne putem pregati.", a spus Marica la Digi Sport.

Marica a fost dezamagit dupa decizia FRF de a organiza un play off intre primele sase clasate in Liga a 2-a. Farul se afla pe locul 10 si nu va mai juca in acest sezon, urmand sa se pregateasca pentru urmatorul.

"Intrebarea este, de ce doar 6? Cand sanse reale le aveau si urmatoarele 2 echipe? Se decide promovarea in 5 jocuri? Una peste alta, este o solutie care ne obliga la o pregatire si o schimbare de strategie pentru anul viitor.

Este un an compromis pentru toti sportivii de performanta, le este afectat dreptul la muncă. Sunt momente dificile, sper ca Ianis sa gaseasca formula potrivita sa ii ajute sa recupereze aceasta pauza", a scris Marica pe Facebook dupa decizia Federatiei.