Casa lui Gerard Pique si Shakira a fost jefuita, politia nu are niciun indiciu! Ce au furat hotii

Niciunul dintre cei doi nu se afla acasa in momentul jafului.

Casa din Esplugues de Llobregat detinuta de catre Gerard Pique si Shakira a fost jefuita! Hotii au plecat cu mai multe ceasuri si bijuterii, anunta Marca. Politia nu are in acest moment vreun indiciu legat de cine sunt autorii jafului.

Conform jurnalistilor spanioli, jaful a fost facut de profesionisti - acestia s-au miscat foarte rapid si nu au lasat nicio urma. Parintii lui Pique si cei ai Shakirei au fost cei care au raportat jaful si au insotit politia la colectarea de dovezi si pentru a evalua obiectele furate.

Pique si Shakira nu se afla acasa la momentul jafului - jucatorul se afla alaturi de lotul Spaniei in pregatirea Mondialului, in timp ce cantareata este in turneu in Europa, fiind in acest moment in Germania.