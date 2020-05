"Sunt pe cale sa revin!" Ultimul VIDEO cu Mike Tyson arata forma de invidiat in care se afla la 53 de ani

Mike Tyson continua sa-si impresioneze fanii cu forma pe care o are si anunta ca e gata sa revina in ring.

Tyson (53 de ani) este fost campion mondial la categoria grea si unul dintre cei mai mari boxeri din toate timpurile.

In ultimele saptamani au aparut mai multe clipuri cu el pe retelele de socializare in care este surprins in timp ce se antreneaza pentru o revenire de senzatie in ring.

"Hei, sunt Mike Tyson si sunt pe Weibo acum. Va voi anunta ca este posibil sa revin, dar daca o fac, ma voi lupta cu spiritul lui Mao", a spus Mike Tyson in ultimul videoclip.

Tyson a postat filmuletul pe reteaua sociala din China, Weibo, si facea referire la spiritul lui Mao Zedong, revolutionar care a pus bazele Republicii Populare Chineze.