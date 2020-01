Romania are un nou lider mondial! Ana Maria Popescu a revenit pe locul 1 in clasamentului mondial de spada

Spadasina este in forma buna in perspectiva cuceririi unei medalii la Olimpiada de la Tokyo.

Parcursul excelent de la Havana si locul doi obtinut in finala Cupei Mondiale din capitala Cubei au readus-o pe Ana pe primul loc al clasamentului mondial la spada. Campioana noastra a adunat 176 de puncte si a depasit-o pe chinezoaica Lin Sheng (161 puncte). Pe locul trei in ierarhia mondiala se afla Vivian Kong Man Wai (Hong Kong), cu 155 puncte. Urmatoarea spadasina tricolora din acest clasament este Maria Udrea, pe locul 57. La competitia desfasurata in Cuba, ea a invins-o in optimile de finala pe ucrainianca Olena Krivitka, in sferturile de finala a trecut de chinezoaica Sun Yiwen, in semifinale de Marie-Florence Candassamy (Franta), iar, in finală, romanca a fost invinsa de poloneza Aleksandra Zamachowska. Ea se mai aflase pe prima pozitie a clasamnetului, in mai 2019, dupa bronzul cucerit la Grand Prix-ul de la Cali (Columbia).

Sportiva nascuta in Bucuresti, este legitimata la CSA Steaua si este una dintre marile sperantele la medalie a delegatiei Romaniei pentru JO 2020. Ea are in palmares doua medalii olimpice (1 aur la Rio si 1 argint la Beijing), sase medalii la Campionatele Mondiale (2 aur, 1 argint, 3 bronz), zece la Campionatele Europene (7 aur, 2 argint, 1 bronz), sapte medalii la Jocurile Mondiale Militare (5 aur, 2 bronz), doua medalii la Campionatele Europene Militare (2 aur) si a castigat Cupa Mondiala de 3 ori (2008, 2009, 2013).