Scrimera tricoloră Emma Şonţ a cucerit sâmbătă medalia de bronz a probei de spadă din cadrul Europenelor de Scrimă U23 de la Cagliari.

Bronz pentru Emma Şonţ

Emma Şonţ a trecut de faza grupelor cu cinci victorii din şase meciuri, calificându-se direct în turul secund al tabloului principal.

Au urmat victorii cu 15-4 la Fiona Muller (Germania) şi 15-7 la Cecylia Cieslik (Polonia), iar în sferturi un succes cu 13-7 în faţa spadasinei din Estonia, Dinara Anis.

Eșec dramatic în semifinale

Emma Şonţ a înfruntat-o în semifinală pe franţuzoaica Oceane Francillonne, cedând după un duel extrem de echilibrat, cu scorul de 12-13.

Sportiva română a încheiat turneul european Under 23 cu medalia de bronz la proba de spadă.

