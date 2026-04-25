Scrimera tricoloră Emma Şonţ a cucerit sâmbătă medalia de bronz a probei de spadă din cadrul Europenelor de Scrimă U23 de la Cagliari.
Bronz pentru Emma Şonţ
Emma Şonţ a trecut de faza grupelor cu cinci victorii din şase meciuri, calificându-se direct în turul secund al tabloului principal.
Au urmat victorii cu 15-4 la Fiona Muller (Germania) şi 15-7 la Cecylia Cieslik (Polonia), iar în sferturi un succes cu 13-7 în faţa spadasinei din Estonia, Dinara Anis.
Eșec dramatic în semifinale
Emma Şonţ a înfruntat-o în semifinală pe franţuzoaica Oceane Francillonne, cedând după un duel extrem de echilibrat, cu scorul de 12-13.
Sportiva română a încheiat turneul european Under 23 cu medalia de bronz la proba de spadă.