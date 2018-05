Ana-Maria Branza, Mihai Nistor si Diana Bulimar au incercat un nou sport: paddle board! Cum s-au descurcat

Ana Maria Branza a ingenuncheat pentru prima data in viata ei. A facut-o pe apa.

Ea a luat lectii de paddle board, sportul la care campioana de la scrima poate lua aurul olimpic in 2024. Campioana olimpica la scrima, Ana Maria Branza a invatat repede miscarile de la paddle board. Ea a luat primele lectii pe un lac din Bucuresti.

Reporter: "Mama ta spunea ca tragi mult spre margine ca in scrima"

Ana-Maria Branza: "Mama spune multe, uite de aia nu era bine sa o scot pe mama la inghetata azi in parc"

Greul de la box, Nistor a avut emotii la inceput, dar n-a rupt placa. Si fosta gimnasta, Diana Bulimar si-a tinut echilibrul pe apa.

"103 kg,... a fost bine, ceva nou pentru mine. A fost ceva super ... inedit. Mai intai in genunchi si abia apoi te ridici. La box mai bine mori in picioare decat sa traiesti in genunchi" a spus Mihai Nistor.

"M-am cam indragostit putin de placa, as face si in timpul liber asta" a spus Diana Bulimar.