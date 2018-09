O sportiva ca la carte! Ana Maria Branza a publicat povestea vietii ei: e o carte dedicata copiilor

Anamaria Branza e o sportiva ca la carte!

Campioana olimpica s-a apucat de scris si a publicat povestea vietii ei. E dedicata copiilor.

"Fetita cu masca tricolora" se numeste cartea in care Anamaria Branza le spune copiilor prin cate a trecut inainte sa ia medalia olimpica de aur. Branzica e personajul principal al povestii.

"Este un personaj vesel, plin de energie si culoare si este practic povestea mea de la inceput, de la fetita cu genunchii juliti in permanenta pana in campioana in zilele noastre. In carte avem un personaj care a visat, a crezut si a muncit pentru visul lui pana a ajuns sa-l implineasca", a declarat Ana Maria Branza.

In urmatoarea carte, Branza vrea sa scrie si despre un aur la Tokyo in 2020: "Pana pe 30 septembrie, cine o comanda, o primeste cu atutograf din partea mea".