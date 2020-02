"Nu voiam sa plec de la Barcelona!" Cea mai SINCERA declaratie a lui Ronaldo despre transferul de la catalani la Real Madrid

Ronaldo Nazario a oferit un interviu in care a vorbit despre trecutul sau.

Jucatorul trecut atat pe la Barcelona, cat si pe la marea rivala, Real Madrid, a vorbit despre momentul in care a parasit gruparea blaugrana si cine l-a convins sa mearga la Real Madrid.

"Am semnat contractul de renovare la finalul sezonului si am plecat cu nationala Braziliei. La 5 zile dupa aceea, m-au sunat sa imi spuna ca nu puteau continua cu reinnoirea contractului. Nu a fost niciodata in mainile mele acest aspect. Eu voiam sa continui la Barcelona. Daca clubul nu ma valora asa cum trebuie, nu depindea de mine aceasta decizie. Mi-ar fi placut sa raman.

Am plecat la Madrid pentru ca voiam sa joc acolo. Visam sa joc intr-o zi pentru Real Madrid si m-am luptat pana in ultima zi pentru a ajunge a club. Am jucat cu Roberto Carlos la nationala Braziliei si el imi spunea ce reprezinta Madridul si ce traieste el la echipa. Mi-a ramas asta in minte, iar cativa ani mai tarziu am vrut sa vad cu proprii mei ochi", a declarat Roberto Carlos conform Marca.