De AZI, AGENTUL SECRET scrie pentru www.sport.ro! Dezvaluiri in EXCLUSIVITATE din culisele campionatului! Cum a ajuns fotbalistul REFUZAT de FCSB la un salariu de 20 de ori mai mare

Agentul secret din Romania scrie pentru www.sport.ro! Detalii de la negocierile pe care le poarta FCSB, CFR, Dinamo sau Viitorul, mutari ratate sau comisioane sparte in buzunarele impresarilor! Sub protectia anonimatului, un agent din Romania face dezvaluiri despre fata reala a negocierilor pe care le poarta cluburile din Liga 1!



Primul text scris de Agentul Secret pentru www.sport.ro! Cum a ajuns Cestor de la un salariu de 600 de euro pe luna la unul de 20 de ori mai mare in doar un an! FCSB a refuzat transferul fundasului, in ciuda dorintei lui Becali de a-l aduce.

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si inspiratie. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Astazi, despre cum se da LOVITURA VIETII sau povestea lui Mike Cestor, "zidul" din apararea campioanei CFR Cluj.

Inceputurile carierei lui Mike Cestor se pierd in ligile inferioare engleze. Porneste de la Leyton Orient, continua la Boreham Wood. Incearca si la Woking unde sarbatoreste promovarea in Conference National, a 5-a liga din Anglia. Paraseste insula dupa 5 sezoane, ultimele 3 la Woking, insa nimeni nu se grabeste sa-i ofere un nou contract. Implineste 24 de ani si se gandeste sa renunte la fotbal.

Dupa un an sabatic, sansa e de partea lui - o noua propunere vine din Franta natala. Cestor ramane in fotbalul mic la Epinal unde pune umarul muncitoreste pe nivelul 3 si 4 al fotbalului francez. Apoi isi cauta norocul la US Lusitanos unde primeste un nou contract. Salariul - 600 euro net pe luna. Viata avea insa alte planuri pentru Mike.



La cateva mii de kilometri distanta de Cestor, agentul Mihai Joita devine director sportiv la Astra Giurgiu dupa o serie de succes in Liga I a transferurilor care vizau fotbalisti francezi. Joita cauta fundas central si, pentru ca il cunoaste pe Cestor, ii propune sa dea probe la Astra. Mike are de ales intre salariul sigur de 600 euro pe luna la US Lusitanos si speranta unui venit considerabil mai bun, in Romania unde cluburile "uita" insa deseori sa-si plateasca jucatorii. Norocul intra bine de tot viata lui Cestor in momentul in care, la un antrenament cu US Lusitanos, Mike afla ca este coleg cu... Damien Boudjemaa, fost jucator al Petrolului si al Astrei, campion la Giurgiu cu Sumudica antrenor. Sfatuit de Boudjemaa, Cestor risca doua saptamani de incercare la Giurgiu dar, pana la urma, obtine contractul visat cu Astra. Salariul - 4000 euro net pe luna plus bonusuri.

Mike trece rapid peste acomodare si face impresie la Astra Giurgiu. Atrage atentia cu stilul de joc elegant la care adauga, intr-o combinatie aproape perfecta, forta si viteza. Aduna 28 de meciuri si intra in echipa campionatului dupa coeficientul Instat. Dupa un singur sezon la Astra, Cestor devine o tinta pentru cluburile mari din Romania. Gigi Becali il vrea la FCSB dar MM Stoica are alte ganduri: "Cum sa iei un fotbalist care a jucat la Woking?", se intreaba cel care i-a "ochit" pe Elton, Andrey si Tatu. Craiova concureaza dea semenea pentru Cestor dar Dan Petrescu pune piciorul in prag la CFR si Mike prinde TRENUL VIETII : 12 000 euro pe luna ca salariu, de 20 de ori mai mult ca in urma cu un an la momentul US Lusitanos. Finalul se stie - Cestor debuteaza cu gol in campionat la CFR Cluj apoi devine un fotbalist important in campania de Europa League contra lui Celtic, Lazio sau Rennes.