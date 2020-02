Cel mai bun transfer din istoria Ligii 1? Arda Turan negociaza cu FCSB si ar fi aproape sa semneze

Presa din Turcia scrie despre transferul lui Arda Turan.

In varsta de 33 de ani, fotbalistul celor de la Barcelona a evoluat in Turcia sub forma de imprumut, la Istanbul BB, insa nu a reusit sa-si prelungeasca intelegerea. Cum la Barcelona nu ar avea sanse sa joace in conditiile actuale, iar nicio echipa din Super Lig nu l-a dorit, se pare ca FCSB a intrat pe fir si ar fi interesata de serviciile mijlocasului, informeaza turcii de la gazetesok.com.

Sursa citata spune ca Turan a fost propus chiar de Hagi in Romania si ca ar fi batut palma cu ros-albastrii pentru a juca la Bucuresti pana in vara. Amintim ca, in 2005, pe vremea cand Gica Hagi antrena la Galatasaray, Arda Turan a debutat la echipa mare sub comanda "Regelui", intr-un meci din Cupa Turciei. Mijlocasul Barcelonei a spus in repetate randuri ca ii poarta un respect deosebit lui Hagi pentru faptul ca a avut incredere in el si i-a dat sansa sa joace.

Turcul ar urma sa aiba cel mai mare salariu din Liga 1. Desi a fost initial refuzat de Becali din cauza pretentiilor financiare uriase, Meme Stoica ar fi fost factorul decisiv in vederea mutarii.

Arda Turan are 55 de meciuri pentru catalani, reusind 15 goluri. Pe langa Galatasaray, Barcelona si Istanbul BB, mijlocasul a mai trecut pe la Manisaspor si Atletico Madrid. De asemenea, Turan are 100 de selectii in echipa nationala a Turciei si 17 goluri.