Prima reactie OFICIALA a FCSB-ului dupa aparitia informatiilor ca Arda Turan negociaza transferul in Liga 1

Presa din Turcia a anuntat ca jucatorul Barcelonei negociaza cu FCSB.

In varsta de 33 de ani, fotbalistul celor de la Barcelona a evoluat in Turcia sub forma de imprumut, la Istanbul BB, insa nu a reusit sa-si prelungeasca intelegerea. Cum la Barcelona nu ar avea sanse sa joace in conditiile actuale, iar nicio echipa din Super Lig nu l-a dorit, se pare ca FCSB a intrat pe fir si ar fi interesata de serviciile mijlocasului, informeaza turcii de la gazetesok.com.

Sursa citata spune ca Turan a fost propus chiar de Hagi in Romania si ca ar fi batut palma cu ros-albastrii pentru a juca la Bucuresti pana in vara

Presedintele de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam a oferit o prima reatie oficiala pentru gsp.ro

"Nu stiu nimic de asa ceva. N-am auzit nimic ca ar fi in discutie asa ceva. De ce nu l-ar lua Hagi la Viitorul daca l-a propus la FCSB? Nu cred ca noi putem sa-i satisfacem pretentiile financiare unui jucator de la Barcelona. Nu cred ca se poate intampla asa ceva", a spus Duckadam.