Anuntul OFICIAL al Peluzei Nord! Ce decizie au luat ultrasii care vor sa revina in galeria FCSB

"Peluza Nord" este aproape sa revina alaturi de FCSB.

Anuntul a fost facut initial de "Peluza Ros-Albastra" pe pagina de Facebook, urmand ca prima aparitie a "Peluzei Nord Steaua" sa fie in derby-ul cu Dinamo, care se joaca pe 16 februarie, de la ora 20.00.

Cei din "Peluza Nord Steaua" au postat recent pe contul de Facebook un comunicat in care anuntau ca s-au intalnit cu reprezentantii grupurilor din Peluza Nord, iar decizia finala urmeaza a fi anuntata.

"Va reamintim ca orice decizie, orice comunicat, orice informare care implica Peluza Nord se va gasi in EXCLUSIVITATE pe aceasta pagina. Orice informatie pe surse, de la ziare pana la televiziuni, de la ziaristi la suporteri NU REPREZINTA PUNCTUL DE VEDERE al Peluzei Nord si NU ESTE REALA daca nu este postata pe aceasta pagina!

Astazi reprezentantii GRUPURILOR din Peluza Nord s-au intalnit si au discutat despre evenimentele care au facut valva in presa in ultimele zile. Timp de cateva ore fiecare dintre cei prezenti a prezentat gandurile, asteptarile, dezamagirile si nu in ultimul rand opiniile celor pe care ii reprezinta.

Decizia finala a Peluzei Nord va veni, in cel mai scurt timp, dupa ce fiecare GRUP in parte va hotari drumul pe care va merge mai departe!

Facem un apel catre toti cei care au avut, au si vor avea treaba cu Peluza Nord sa invete din greselile trecutului si sa termine cu ura, minciuna, zvonurile sau stirile false!", au scris cei din "Peluza Nord Steaua" pe pagina de Facebook.