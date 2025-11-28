Ronald Araujo a fost eliminat în minutul 44, după ce a văzut al doilea cartonaș roșu. Iar FC Barcelona a avut grav de furcă în actul secund, repriză în care a încasat și două goluri și putea să piardă chiar mai grav de atât.



OUT de la Barcelona la trei zile de la umilința cu Chelsea



Sâmbătă va avea loc meciul FC Barcelona - Deportivo Alaves de la ora 17:15, iar la conferința de presă premergătoare duelului, Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a anunțat că Araujo nu va putea lua parte la meci din cauza unui virus la stomac.



”Araujo are un virus la stomac și e indisponibil și azi și mâine”, a spus Flick la conferință.



Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Ronald Araujo se află la FC Barcelona din 2020 și mai are contract cu gruparea catalană până la sfârșitul stagiunii 2030/31.



Stoperul a bifat până în clipa de față 190 de apariții la Barcelona, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în 12 situații, dar și să ofere șapte pase decisive, în aproape 14.000 de minute.



Barcelona, în La Liga



După 13 etape, trupa lui Flick se situează pe poziția secundă cu 31 de puncte, clasându-se la o lungime în spatele liderului Real Madrid. 10 victorii, o remiză și două eșecuri a consemnat echipa catalană până acum.

