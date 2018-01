VIDEO | Un instructor de karate vrea sa doboare recordul de batut cuie...cu capul! NU INCERCATI ASA CEVA ACASA :)

Un roman reinventeaza karatele si a trecut la un alt nivel!

S-a saturat sa sparga caramizi cu capul si acum bate cuie pana se umple de... cucuie. Toate firmele de constructii vor sa-l angajeze. Nu incercati asa ceva acasa!

Instructorul de karate din Constanta e singurul om din Europa care bate cuie cu fruntea. Vrea sa intre in cartea recordurilor, dar a avut probleme la ultima demonstratie!

"A avut nod scandura si a fost mai greu, a fost ok. Chiar nu am trusa de scule acasa, am avut cand eram mic dar acum nu! Acum recordul mondial este de 38 de cuie batute cu capul, eu o sa bat 40", a declarat Lazar Iordache.

Iordache e maestru in arte martiale si a inventat un nou stil de karate. Tot el detine si recordul la spart caramizi cu capul. Omul pregateste si alte nebunii.