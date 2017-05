Comitetul Executiv alege azi CAMPIOANA Romaniei! Planul Viitorului: cum vrea sa ingroape orice speranta a lui Becali

10:00 Astazi va avea loc sedinta Comitetului Executiv, in care se va supune la vot interpretarea regulamentului ambiguu ce a dus la scandalul jenant de dupa terminarea playoff-ului.



FRF si LPF si-au intarit pozitiile in ultimele zile, si spun ca Viitorul este campioana Ligii I, dar Gigi Becali spera totusi ca membrii CEx sa ii dea dreptate Stelei.



*Planul Viitorului: "Respectati regulamentul - omologarea se face dupa terminarea sezonului!"



Viitorul a cerut Comitetului Executiv ca omologarea clasamentului sa se faca dupa terminarea sezonului, ca in fiecare an. Asta inseamna dupa finalizarea meciurilor din playout si a meciului de baraj pentru promovare.



Adica in jurul datei de 10 iunie.



FCSB nu vrea sa astepte atat, pentru ca asta ar insemna ca nu mai este timp pentru o eventuala judecata la TAS.



In plus, Viitorul cere o interventie din partea Camerei de Solutionare a Litigiilor, pentru interpretarea regulamentului. Teoretic, prin asta se poate bloca pentru moment actiunea Stelei la TAS, cerandu-se timp pentru aparare.