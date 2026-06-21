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La opt ani de la ultima retrogradare din La Liga, Malaga este în sfârşit din nou în elită.

Almeria - Malaga 1-2, cu ambele echipe rămase în 10 oameni

Clubul andaluz şi-a asigurat promovarea triumfând pe terenul formaţiei Almeria (2-1) într-un derby disputat, în finala play-off-urilor.

Pentru Malaga au marcat Chupe (65) şi Larrubia (71), în timp ce pentru Almeria a înscris Baptistao (76).

Ambele echipe au rămas cu zece oameni, dar Malaga a rezistat şi şi-a asigurat o revenire triumfătoare în prima ligă, la 13 ani de la înfrângerea suferită în faţa Borussiei Dortmund în sferturile de finală ale Ligii Campionilor (0-0, 2-3).

Se va alătura altor două cluburi istorice spaniole, Racing Santander şi Deportivo La Coruña, în elită.