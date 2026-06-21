GALERIE FOTO Din sferturile Champions League în Liga 3 și acum înapoi în La Liga!

Din sferturile Champions League în Liga 3 și acum înapoi în La Liga! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sărbătoare la Malaga.

TAGS:
MalagaChampions Leaguela ligaAlmeriaChupeLarrubia
Din articol
  • Imago1078708107
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

La opt ani de la ultima retrogradare din La Liga, Malaga este în sfârşit din nou în elită.

Almeria - Malaga 1-2, cu ambele echipe rămase în 10 oameni

Clubul andaluz şi-a asigurat promovarea triumfând pe terenul formaţiei Almeria (2-1) într-un derby disputat, în finala play-off-urilor.

Pentru Malaga au marcat Chupe (65) şi Larrubia (71), în timp ce pentru Almeria a înscris Baptistao (76).

Ambele echipe au rămas cu zece oameni, dar Malaga a rezistat şi şi-a asigurat o revenire triumfătoare în prima ligă, la 13 ani de la înfrângerea suferită în faţa Borussiei Dortmund în sferturile de finală ale Ligii Campionilor (0-0, 2-3).

Se va alătura altor două cluburi istorice spaniole, Racing Santander şi Deportivo La Coruña, în elită.

news.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Regele Charles devine primul monarh din istoria modernă a Marii Britanii care dezvăluie ce taxe plătește
Regele Charles devine primul monarh din istoria modernă a Marii Britanii care dezvăluie ce taxe plătește
ARTICOLE PE SUBIECT
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
ULTIMELE STIRI
Dirk Kuyt revine la Fenerbahce. Va fi asistentul unei legende a clubului turc
Dirk Kuyt revine la Fenerbahce. Va fi asistentul unei legende a clubului turc
Anunțul făcut despre veteranul de la FCSB: ”Despărțirea oficială va veni curând!”
Anunțul făcut despre veteranul de la FCSB: ”Despărțirea oficială va veni curând!”
ACUM | Andrei Duban și Grațiela fac show la Fața la Joc! LIVE pe PRO TV și VOYO
ACUM | Andrei Duban și Grațiela fac show la Fața la Joc! LIVE pe PRO TV și VOYO
Furia niponilor după meciul arbitrat de Istvan Kovacs
Furia niponilor după meciul arbitrat de Istvan Kovacs
Belgia - Iran în grupa de la Mondial în care totul este posibil, de la ora 22:00!
Belgia - Iran în grupa de la Mondial în care totul este posibil, de la ora 22:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Ce ghinion: Anderson Ceara, încă un transfer mare ratat

Ce ghinion: Anderson Ceara, încă un transfer mare ratat

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Dinamo - Gornik Leczna 2-1! Succes pentru „câini” în primul amical al verii

Dinamo - Gornik Leczna 2-1! Succes pentru „câini” în primul amical al verii

Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”

Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”



Recomandarile redactiei
Anunțul făcut despre veteranul de la FCSB: ”Despărțirea oficială va veni curând!”
Anunțul făcut despre veteranul de la FCSB: ”Despărțirea oficială va veni curând!”
Drama lui Yan Diomande! Joacă pentru sora sa ucisă la 15 ani: „Sunt complet gol”
Drama lui Yan Diomande! Joacă pentru sora sa ucisă la 15 ani: „Sunt complet gol”
Dacă aude Becali, adio transfer! FCSB, avertizată de Marica în privința fotbalistului dorit: ”Mult prea egoist!”
Dacă aude Becali, adio transfer! FCSB, avertizată de Marica în privința fotbalistului dorit: ”Mult prea egoist!”
Csikszereda dă de pământ cu FCSB după ce transferul lui Anderson Ceara a picat: ”Lipsă totală de eleganță și bun-simț!”
Csikszereda dă de pământ cu FCSB după ce transferul lui Anderson Ceara a picat: ”Lipsă totală de eleganță și bun-simț!”
ACUM | Andrei Duban și Grațiela fac show la Fața la Joc! LIVE pe PRO TV și VOYO
ACUM | Andrei Duban și Grațiela fac show la Fața la Joc! LIVE pe PRO TV și VOYO
Alte subiecte de interes
Un club istoric din Spania a ajuns sub pragul sărăciei: fanii le-au dat jucătorilor 640 de euro și o paletă de jamón!
Un club istoric din Spania a ajuns sub pragul sărăciei: fanii le-au dat jucătorilor 640 de euro și o paletă de jamón!
Peste 25.000 de fani în liga a treia! Ajunsă în fotbalul mic, fosta sfert-finalistă de UCL bate record după record
Peste 25.000 de fani în liga a treia! Ajunsă în fotbalul mic, fosta sfert-finalistă de UCL bate record după record
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

stirileprotv Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

stirileprotv Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

stirileprotv Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!