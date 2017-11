Evra risca sa-si incheie cariera, OM vrea sa-l dea afara! Prima reactie a clubului dupa bataia dintre fundas si un suporter

Evra ar putea fi dat afara de Olympique Marseille.

Fundasul Patrice Evra ar putea fi dat afara de clubului Olympique Marseille pentru faptul ca a lovit un suporter in timpul incalzirii dinaintea meciului din deplasare cu Vitoria Guimaraes, din Europa League, gest pentru care a primit cartonas rosu inaintea jocului.

Clubul francez a anuntat ca a deschis o ancheta interna dupa incidentul din Portugalia si ii reproseaza jucatorului ca a raspuns provocarilor.

"Olympique Marseille a retinut altercatia dintre un individ si Patrice Evra, din timpul incalzirii jucatorilor dinaintea meciului cu Guimaraes. O ancheta interna a fost demarata pentru a stabili toate responsabilitatile. In orice caz, un jucator profesionist trebuie sa-si pastreze sangele rece in fata provocarilor si insultelor, oricat de dure si de nejustificate ar fi ele. In acelasi timp, clubul condamna din start orice comportament distructiv al pseudo-suporterului, care isi injura proprii jucatori, intr-un moment in care fiecare ar trebui sa-si sutina echipa", se arata in comunicatul clubului.

Evra a fost sanctionat cu cartonasul rosu de arbitrul intalnirii si risca o dura sanctiune din partea UEFA. Presa franceza sustine ca incidentul de joi ar putea pune capat carierei jucatorului de 36 de ani. Pentru un gest asemanator, Eric Cantona a fost suspendat in Anglia noua luni, in 1995.