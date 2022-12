Răzbunarea lui Cristiano Ronaldo! Superstarul portughez este ademenit să se lupte cu Lionel Messi în campionatul Franței

Cristiano Ronaldo (37 ani) a încheiat trist ultimul său Campionat Mondial. Portugalia a fost eliminată în sferturile competiției de către Maroc, 0-1, partidă în care deținătorul a 5 Baloane de Aur a fost ținut pe banca de rezerve de către Fernando Santos (68 ani), la fel ca în runda trecută, cu Elveția, 6-1.

Cristiano Ronaldo, în același campionat cu Lionel Messi și Kylian Mbappe?

Liber de contract după despărțirea de Manchester United, Cristiano Ronaldo este ademenit de cu 500 de milioane de euro pentru două sezoane și jumătate de către Al-Nassr. Numai căn superstarul ar dori să continue în Europa, la un club care joacă în UEFA Champions League. Iar varianta salvatoare poate fi Olympique de Marseille, potrivit Marca. Echipa din Franța a avut tratative și în trecut pentru a-l transfera pe Cristiano Ronaldo, dar negocierile nu s-au concretizat, potrivit lui Basile Boli (55 ani), fostul fotbalist care a câștigat trofeul UEFA Champions League cu OM, în sezonul 1992-1993.

„Este un jucător talentat, chiar dacă este cam bătrân, cred că în campionatul Franței mai are ceva de oferit.

Am văzut că la Messi nu a funcționat în primul an și apoi în al doilea an a dovedit că este numărul unu”, a declarat Basile Boli pentru NW Sport.

Cristiano Ronaldo, criticat pentru comportamentul său: „Îmi e greu să mi-l imaginez la un club din ianuarie!”

Lothar Matthaus (61 ani) apreciază toată moștenirea pe care și-a creat-o Cristiano Ronaldo în ultimele două decenii. Numai că, legenda lui Bayern Munchen și a naționalei Germaniei nu crede că golgheterul all-time din istoria fotbalului, cu 819 reușite, își va găsi un angajament în această iarnă.

„A fost un jucător excelent, un marcator de talie mondială, dar acum își distruge moștenirea. Îmi este greu să mi-l imaginez la orice club din ianuarie”, a spus Lothar Herbert Matthaus, potrivit Mundo Deportivo.