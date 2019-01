Asa ceva nu s-a intamplat niciodata in istoria wrestlingului! Anuntul fara precedent facut azi-noapte: va avea loc la Wrestlemania 35

Cel mai mare show anual din wrestling va inregistra o premiera absoluta!

Royal Rumble, PPV-ul spectaculos al WWE-ului care porneste drumul catre Wrestlemania, a avut loc in acest weekend iar marii castigatori au fost Becky Lynch si Seth Rollins. Becky a castigat Royal Rumble-ul femeilor, reusind sa invinga 29 de rivale in ciuda faptului ca nici macar nu trebuia sa fie implicata in meci! Ea i-a luat loc in ultimul moment Lanei si a castigat marele meci, avand astfel posibilitatea de a-si alege adversara de la Wrestlemania 35 - Ronda Rousey, campioana din Raw, sau Asuka, campioana din Smackdown.

La Raw, Becky Lynch a avut o aparitie surpriza dupa lupta castigata de campioana feminina, Ronda Rousey, in fata lui Bayley. Becky Lynch a anuntat ca o alege pe Rousey ca adversara la Wrestlemania 35, spre bucuria tuturor fanilor prezenti in arena la Raw. WWE a confirmat ulterior ca Seth Rollins a ales sa se lupte cu Brock Lesnar pentru Centura Universala.

Anuntul meciului dintre Ronda Rousey si Becky Lynch a fost urmat de speculatii alimentate de o afirmatie a comentatorului WWE, Michael Cole. Acesta a dezvaluit ca lupta dintre Becky Lynch si Ronda Rousey va fi main eventul de la Wrestlemania 35, ultimul meci al serii, considerat cel mai important de pe card! Ar fi prima data in istorie cand un meci al femeilor este main eventul Wrestlemania!