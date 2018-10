CUTREMURATOR! Campionul din wrestling a anuntat in direct ca are leucemie

Fanii wrestlingului au primit o veste dureroasa.

Campionul la wrestling, Roman Reigns, se lupta cu leucemia si a anuntat ca renunta la lupte.

In varsta de 33 de ani, wrestlerul a dat vestea socanta in direct la emisiunea Monday Night Raw, iar spectatorii au fost emotionati de discursul sau.

Pe nuemele sau real Joe Anoa'i a dezvaluit ca boala a recidivat, dupa ce a reusit sa lupte cu ea timp de 11 ani.

"Traiesc cu leucemia de 11 ani si, din pacate, s-a intors. O sa fiu nevoit sa renunt la centura", a spus Roman Reigns.

Tatal a trei copii, luptatorul a deschis show-ul anuntand vestea teribila.

"Luni de zile, poate chiar un an intreg, am venit aici prezentandu-ma drept Roman Reigns si am spus ca voi veni aici in fiecar zi, ca voi fi un campion competitiv, ca voi fi consistent, ca voi fi un cal de lupta - dar toate au fost minciuni. Au fost minciuni pentru ca in realitate numele meu este Joe si lupt cu leucemia de 11 ani. Din pacate, boala s-a intors", a fost discursul wrestlerului.

"Pentru ca leucemia s-a intors, nu voi putea sa-mi duc rolul la bun sfarsit. Nu pot fi campionul competitiv si va trebui sa abandonez centura. Nu o sa va mint, o sa accept fiecare ruga pe care o veti face pentru mine, dar nu caut empatie, nu vreau sa va simtiti prost pentru mine, pentru ca eu am speranta", a continuat Roman Reigns.

Wresterul a marturisit ca a fost diagnosticat cu aceasta boala la varsta de 22 de ani si a reusit sa ii stopeze evolutia rapid. Din pacate, afectiunea a recidivat.

Roman Reigns (Joe Anoa'i) este varul lui The Rock (Dwayne Johnson) in viata reala.