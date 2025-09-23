OFICIAL ”Super-transfer în Ghencea!” După Baetens, numărul 9 de națională a semnat azi cu Steaua

Alexandru Hațieganu
Mutare impresionantă realizată de Steaua București.

Om de bază la naționala României, unde are tricoul cu numărul 9, extrema Adrian Aciobăniței a semnat azi cu Steaua!

Voleibalistul a fost prezent zilele trecute cu reprezentativa ”tricoloră” și la Campionatul Mondial din Filipine, unde însă România a pierdut toate cele trei meciuri din grupă, 0-3 cu liderul mondial Polonia, 0-3 cu Olanda și 1-3 cu Qatar.

Anunțul făcut de Steaua București: Adrian Aciobăniței, în Ghencea

”🏐 VOLEI

💥 Super-transfer în Ghencea!

❤💙 Steaua București anunță azi transferul unuia dintre cei mai valoroși voleibaliști români din acest moment! Este om de națională, are un serviciu foarte bun, este excelent la preluare, are un caracter deosebit și o vastă experiență acumulată în cele mai puternice campionate din Europa în care a evoluat până acum.

‼️ Numele său: ADRIAN ACIOBĂNIȚEI!

În vârstă de 28 de ani, Adrian evoluează pe postul de extremă și a evoluat, de-a lungul carierei, în Germania, Franța, Polonia, Turcia și Grecia – țări cu o puternică tradiție în sportul cu mingea la fileu.

🏆 Născut la Fălticeni, noul jucător al Stelei s-a făcut remarcat la Tomis Constanța. A fost triplu campion național cu echipa de la malul mării, iar pe urmă a câștigat, printre altele, campionatul, Cupa și Supercupa în Franța, și Cupa și Supercupa în Germania.

‼️ Mai mult, în 2021, a fost declarat cel mai bun jucător din Franța (țara campioanei olimpice) pe postul său.

💪 Și, în ciuda unui palmares de invidiat, suntem siguri că Adrian Aciobăniței vine în Ghencea cu o mare foame de noi trofee!

👏Bun venit, Adrian!👏

❤💙 Cât mai multe succese în tricoul roș-albastru! ❤💙”, a postat Steaua București, marți la prânz.

”Militarii” l-au transferat și pe internaționalul belgian Seppe Baetens

La mijlocul acestei luni, Steaua anunțase și transferul internaționalului belgian Seppe Baetens.

În vârstă de 36 de ani, Baetens evoluează pe postul de extremă, are numeroase apariții în lotul național al Belgiei și a jucat până acum în campionatele Belgiei, Franței, Emiratelor Arabe Unite și Azerbaidjanului. 

A adunat trofee numeroase, precum titlul național, Cupa și Supercupa în Belgia, iar sezonul trecut a fost vicecampion în Azerbaidjan, cu Murov Azterminal.

