Florin Manea îl face praf pe Alex Dobre după ieșirea nervoasă: "La revedere! Să-și caute echipă"

Adrian Mutu, fără ocolișuri despre retragerea lui Mitriță: "Nu cred în vrăjeala asta! E un protest"

Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi când a mai arbitrat o echipă din România!

Duminică 28 septembrie vor avea loc alegerile parlamentare din Republica Moldova, alegeri în care, ca de obicei peste Prut și mai nou și la noi, se vor înfrunta direcțiile pro-Uniunea Europeană și pro-Rusia.

Sportivii de top din Moldova se implică în lupa electorală, iar un astfel de caz este Anastasia Nichita, vicecampioana olimpică de la Paris de anul trecut (lupte libere, categoria 57 kg).

Luptătoarea de 26 de ani este și campioană mondială (2022, categoria 59 kg) și triplă campioană europeană (2020, 2022 și 2023, la aceeași categorie).

Mesajul Anastasiei Nichita: ”Astăzi am îndemnat lumea să iasă la vot”

”Astăzi am îndemnat lumea să iasă la vot.

28 septembrie este o zi importantă pentru viitorul țării noastre!

Mergem în direcția corectă!

UE PACE DEZVOLTARE”, a postat Anastasia Nichita, care este chiar unul dintre candidații Partidului Acțiune și Solidaritate, partidul fondat de Maia Sandu, actualul președinte al Moldovei.

Nichita se află pe locul 10 în lista de candidați PAS pentru alegerile parlamentare de duminică.

