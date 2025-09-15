OFICIAL Baetens a semnat azi cu Steaua! ”Întăriri din Belgia”

Alexandru Hațieganu
Continuă transferurile la echipa din Ghencea.

Steaua București a anunțat astăzi transferul internaționalului belgian Seppe Baetens la echipa de volei din Ghencea.

”🏐 VOLEI

💥 Întăriri din Belgia!

❤💙 Un nou jucător de valoare se alătură lotului formației roș-albastre pentru sezonul viitor. Belgianul Seppe Baetens a semnat cu Steaua și vine în Ghencea cu dorința de a realiza lucruri importante și de a aduce cât mai multe satisfacții fanilor.

💥 În vârstă de 36 de ani, Seppe Baetens evoluează pe postul de extremă, are numeroase apariții în lotul național al Belgiei și aduce la Steaua un bagaj impresionant de calități și foarte multă experiență.

▶️ De-a lungul carierei a evoluat în campionatele Belgiei, Franței, Emiratelor Arabe Unite și Azerbaidjanului. A adunat trofee numeroase, precum titlu național, Cupa și Supercupa, în Belgia, iar sezonul trecut a fost vicecampion în Azerbaidjan, cu Murov Azterminal.

❤💙Bun venit la Steaua, Seppe Baetens!❤💙”, a postat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

România - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial!

După eșecul la care ne așteptam în meciul de debut de la CM 2025, 0-3 cu liderul mondial Polonia, naționala de volei masculin a României joacă azi de la ora 13:00 cu Olanda un meci practic decisiv în vederea calificării din grupe în fazele superioare ale turneului din Filipine, mai exact în optimile de finală.

”Obișnuită a fazelor superioare, adversara a trecut în primul meci de Qatar cu 3-1.

Românii știu că doar victoria ne ține în viață pentru calificarea în optimile de finală și vor intra pe teren cu acest gând”, a transmis Federația Română de Volei.

România - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial!
Andrei Tîrcoveanu, golazo! Fostul dinamovist a înscris direct din corner la noua echipă
Vedeta din Ligue 1 a semnat cu Chelsea, iar fanii l-au huiduit și i-au cerut să predea banderola de căpitan
România - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial!
FCSB, pe un butoi cu pulbere: ce s-a întâmplat, imediat după meciul cu Csikszereda
Atacantul român a simțit că a dat lovitura! A ajuns lângă vedetele Italiei și a rămas marcat: "Asta înseamnă să ai foame"
Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul României: ”S-au înțeles”

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

