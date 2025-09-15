Steaua București a anunțat astăzi transferul internaționalului belgian Seppe Baetens la echipa de volei din Ghencea.

”🏐 VOLEI

💥 Întăriri din Belgia!

❤💙 Un nou jucător de valoare se alătură lotului formației roș-albastre pentru sezonul viitor. Belgianul Seppe Baetens a semnat cu Steaua și vine în Ghencea cu dorința de a realiza lucruri importante și de a aduce cât mai multe satisfacții fanilor.

💥 În vârstă de 36 de ani, Seppe Baetens evoluează pe postul de extremă, are numeroase apariții în lotul național al Belgiei și aduce la Steaua un bagaj impresionant de calități și foarte multă experiență.

▶️ De-a lungul carierei a evoluat în campionatele Belgiei, Franței, Emiratelor Arabe Unite și Azerbaidjanului. A adunat trofee numeroase, precum titlu național, Cupa și Supercupa, în Belgia, iar sezonul trecut a fost vicecampion în Azerbaidjan, cu Murov Azterminal.

❤💙Bun venit la Steaua, Seppe Baetens!❤💙”, a postat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

