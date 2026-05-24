CS Dinamo București vrea titlul și la feminin.

Dinamo a încheiat sezonul de volei cu un nou titlu la masculin și pe locul 3 la feminin, dar transferurile pentru viitoarea ediție de campionat dau de înțeles că gruparea din Ștefan cel Mare va ținti titlul și la fete.

Ultima sosită la CS Dinamo București este extrema Georgiana Popa, provenită de la campioana en-titre CSO Voluntari.

”Super transfer”! Campioana Georgiana Popa va juca la Dinamo

”𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐩𝐚 vine la DINAMO 🔥

Super transfer la formația feminină! Campioană cu CSO Voluntari în sezonul încheiat, Georgiana Popa va juca pentru Dinamo în următorul sezon. 🤩

Georgiana evoluează pe postul de extremă, are 23 de ani și a mai jucat în carieră doar pentru CSM Lugoj. În palmares și-a trecut și o cupă a României, respectiv două Supercupe. De asemenea, are și o finală de Challenge Cup.

Bine ai venit! Mult succes în tricoul alb-roșu! ⬜️🟥”, a postat pagina CS Dinamo Volei.

Dinamo, din nou pe locul 3 în clasamentul final din Divizia A1 la volei feminin, anunțase anterior primul transfer pentru viitorul sezon.

Internaționala bulgară Petya Barakova, cu o finală de CEV Champions League în CV, a semnat cu gruparea din Ștefan cel Mare:

”𝐏𝐞𝐭𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐤𝐨𝐯𝐚 vine la DINAMO 🔥

Nou transfer la echipa feminină! Petya evoluează pe postul de coordonator și schimbă gruparea din București, ultima echipă la care a activat fiind CSM București.

Originară din Bulgaria, Petya are o experiență vastă, cucerind numeroase medalii în mai multe campionate: Franța, Bulgaria, Polonia, Israel, Kazakshtan, Elveția.

În România a îmbrăcat tricoul Lugojului, cel din Târgoviște și Blaj, formație unde a jucat finala Champions League în 2018!

La naționala Bulgariei, pe lângă participările la CE și CM, a câștigat de două ori Golden League în 2018 și 2021.

Bine ai venit, Petya! Mult succes în Ștefan cel Mare! 🍀

HAI DINAMO! 🤍❤️”.

Record pentru Dinamo, cea mai titrată echipă din voleiul românesc! La câte titluri de campioană a ajuns

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus săptămâna trecută în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, Christian Fromm 18, în timp ce de la Arcada s-au remarcat David Dinculescu, autor a 16 puncte, Vasyl Tupchii, cu 18 puncte, şi Marian Bala, cu 13 puncte.

